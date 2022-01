Rigenerazione urbana, bando per i comuni sotto i 15000 abitanti

I beneficiari di questo bando , sono sia i Comuni sotto i 15.000 abitanti che, in forma associata, hanno una popolazione di oltre 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro, sia i Comuni che non risultano beneficiari del bando dell’aprile 2021 .

Per la Provincia di Ragusa i comuni sono quelli di Scicli, Acate, Giarratana, Monterosso Almo, Chiaramonte Gulfi, Acate, Scicli e Santa Croce Camerina. Gli interventi , previsti dalla legge di Bilancio 2022 – art. 1, commi dal 534 al 552, consisteranno nella manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico e nel miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive e nella mobilità sostenibile.

Entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 gli enti dovranno presentare le richieste di contributo al Ministero dell’Interno.

