E’ morto Francesco Gugliotta. Fu vice sindaco di Pozzallo

E’ deceduto il professore Francesco Gugliotta. Fu vice sindaco a Pozzallo, con la giunta guidata da Luigi Ammatuna.

“Ciao Francesco – sconvenni un post quest’ultimo -. È stato un onore, per me, averti al mio fianco per cinque anni. Ho avuto la possibilità di apprezzare la tua onestà, la serietà, la competenza, la lealtà e soprattutto l’amore che nutrivi per Pozzallo e per i Pozzallesi.

Non ti dimenticherò mai. Ti voglio bene France’

Anche l’attuale sindaco, Roberto Ammatuna, esprime cordoglio. “Ci ha lasciato prematuramente il professore Francesco Gugliotta. E’ una grave perdita per la città che per tanti anni ha contribuito ad amministrare. Con profondo dispiacere porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia”.

