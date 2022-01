I calendari 2022 Anffas Modica sono finalmente disponibili. Quattro scatti d’autore, uno per ogni stagione, che ci accompagneranno nel nuovo anno.

“La grande bellezza”, questo il titolo del progetto, ha visto i ragazzi dell’associazione in veste di modelli dietro l’obiettivo di importanti fotografi nazionali e non solo: Antonio Celestre, Simone Aprile, Carlo Giunta, Renato Iurato, Marcella Burderi, i ragazzi della Casa di Toti, dietro la direzione artistica della stilista Loredana Roccasalva.

“Una bellezza – dice Giovanni Provvidenza, presidente Anffas – che si è scelto di celebrare e che si ritrova in ciascuna persona, in ogni stagione, nelle location del nostro territorio, nel piacere della condivisione e di fare esperienze nuove, come quella che i ragazzi del centro hanno vissuto.

Per acquistare i calendari è sufficiente contattare l’associazione; ricordiamo che il costo, di soli 10 euro, andrà integralmente all’associazione”.

