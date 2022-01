Covid. Comiso, il sindaco: “Vaccinati attenti al 5G”. Fake

Un messaggio messo in bocca al sindaco di Comiso, scatena l’inferno è alla fine finisce con una querela. Era una fake!

Come la classica catena di Sant’Antonio, stavolta su WhatsApp è stato fatto girare tra i comisani il seguente messaggio: “Ufficiale, il Comune di Comiso, giorno 13 gennaio ha approvato la proposta del Capo della Regione Nello Musumeci per l’accensione delle antenne 5G. Si consiglia ai vaccinati di rimanere a casa per i primi 7 giorni e di usare il meno tempo possibile i cellulari per evitare un accumulo di radiazioni nel corpo. La sindaca Maria Rita Schembari.

Un messaggio, come riporta La Repubblica, che ha spiazzato l’amministrazione comunale, costringendo la prima cittadina alla smentita

“Attenzione, solerti cittadini mi avvisano che gira su WhatsApp un messaggio, a mia firma, con farneticanti affermazioni. Ovviamente è tutto inventato e chi mi conosce sa che non mi firmerei mai la “sindaca”. Ad ogni modo i responsabili saranno denunciati alle autorità competenti”.

