Vittoria. La Giunta approva il piano di recupero centro storico

La Giunta Comunale riunitasi ieri, ha approvato il piano per consentire interventi di recupero del patrimonio edilizio del centro storico. Lo studio riguardante la perimetrazione degli edifici è stato effettuato dall’urbanista Costanza Dipasquale. Nella perimetrazione sono stati individuati 266 isolati per un totale di 4260 unità immobiliari, circoscritte in 4 aree del centro urbano racchiuse tra le vie Cavour e Garibaldi. L’obiettivo è quello di favorire gli interventi di efficentamento energetico e antisismico, nonché l’istallazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Attraverso il superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio, vengono incentivati gli interventi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici residenziali, prevedendo un’aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Il piano del centro urbano di Vittoria agevolerà la ristrutturazione di tutti quegli edifici che hanno il vincolo della soprintendenza dei beni Culturali. Lo strumento urbanistico sarà sottoposto al voto del Consiglio Comunale e diventerà esecutivo nei prossimi giorni.

