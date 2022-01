Cosa sono i DIP Switch? 

Il DIP Switch è un particolare componente che viene utilizzato nei circuiti elettronici. È formato da alcuni interruttori manuali (del tipo “on-off”), disposti in linea in un unico contenitore DIP (Dual In-line Package, tradotto “doppio pacchetto in linea”). L’aspetto è quello di una piccola scatola di forma rettangolare, costituita da due file di piedini (chiamati pin terminali) sui lati più grandi, caratterizzati da una piegatura particolare.

In genere le dimensioni e i formati possono cambiare a seconda del prodotto, mentre le funzioni e le caratteristiche, restano invariate.

I diversi tipi di DIP Switch

Ci sono diversi tipi di DIP Switch. Vediamo quali sono alcuni di quelli più comunemente utilizzati:

A scorrimento. Tipi di interruttori on/off con dei contatti SPST a singolo polo. Quando la levetta è in posizione “on” il contatto elettrico viene praticamente chiuso.

A rotazione. In questo caso il DIP Switch ha differenti contatti elettrici che vengono poi ruotati e allineati. Rispetto ai precedenti, vi sono più possibilità di scelta, rispetto alla posizione “on” e “off” dell’interruttore.

Il funzionamento di un DIP Switch

I DIP Switch sono molto diffusi per la loro compattezza e utilità. Solitamente si tratta di componenti presenti maggiormente nelle schede a circuito stampato e in altri sistemi elettronici. Questo permette di personalizzare un determinato dispositivo, senza dover utilizzare i blocchi “jumper”.

I DIP Switch funzionano, come detto in precedenza, tramite degli interruttori classici del tipo “on-off” disposti sullo strumento. A seconda di come sono settati, l’elettricità scorre correttamente ( in questo caso l’interruttore sarà posizionato su “on”) oppure viene bloccata (interruttore su “off”).

Utilizzo di un DIP Switch

I DIP Switch vengono utilizzati nelle schede a circuito stampato e spesso trovano applicazione come alternativa al “jumper”. Sono necessari per aggiungere ingressi ad un sistema elettrico e proprio per tale motivo, sono molto diffusi tra i dispositivi industriali di consumo (un esempio possono essere i computer).

Quando viene realizzato un impianto, ci sono alcune parti fondamentali da tenere presente. In alcuni sistemi complessi è indispensabile l’utilizzo dei DIP Switch per avere più ingressi (di solito sono 8 che rappresentano 8 bit di byte) ed evitare il corto circuito. Grazie a questi interruttori manuali, è possibile risolvere il problema e soddisfare una determinata richiesta di spazio, in quanto si tratta di componenti di facile utilizzo.

