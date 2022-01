Covid: sono 5676 i positivi in provincia di Ragusa

Il bollettino covid delle ultime 24 ore registra 5676 unità positive in provincia di Ragusa, di cui 5602 in isolamento domiciliare, 62 ricoverati negli ospedali di Ragusa e Vittoria, 11 nella Rsa di Ragusa e 1 nella foresteria covid. Numeri mai registrati prima, neanche nelle scorse ondate. Insomma, Omicron ha messo in ginocchio tutta la Sicilia, che rischia il passaggio in zona rossa se i numeri dovessero continuare a crescere. La buona notizia arriva da Modica, Scicli e Pozzallo dove sembra che la pandemia abbia raggiunto il picco dei contagi e la curva inizia la sua discesa, anche se di poco. Trend opposto per Ragusa, Vittoria e Comiso dove il numero dei nuovi contagi continua a rimanere alto. Ecco nel dettaglio la situazione città per città:

– Acate 97 (+21)

– Chiaramonte Gulfi 137 (+16)

– Comiso 377 (+66)

– Giarratana 13 (/)

– Ispica 176 (+5)

– Modica 961 (-1)

– Monterosso Almo 10 (+1)

– Pozzallo 248 (-10)

– Ragusa 1748 ( +81)

– Santa Croce Camerina 158 (+7)

– Scicli 357 (-5)

– Vittoria 1284 (+193)

Negli ospedali si registrano in totale 62 ricoveri, di cui 49 al Giovanni Paolo II di Ragusa, 13 al Guzzardi di Vittoria e nessun ricoveri all’ospedale Maggiore di Modica. Nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun decesso, quindi il numero delle persone decedute dall’inizio della pandemia resta fermo a 389, salgono invece i guariti per un totale di 20846 in provincia di Ragusa.

Continua incessantemente il lavoro degli hub vaccinali in provincia di Ragusa che registra oltre l’80% di immunizzati. Ecco le tabelle con i numeri dal 27/12/2020 al 04/01/2022:

VACCINI

