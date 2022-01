Riapertura scuole a Modica: il Sindaco chiarisce

Per evitare confusione e speculazioni ecco alcuni utili chiarimenti sulla situazione scolastica a Modica a partire da lunedi 10 gennaio.

Le scuole di competenza comunale (asili – elementari – medie) hanno messo a disposizione i locali per un’operazione più capillare di sanificazione nelle giornate di lunedi, martedi e mercoledi. Tale ulteriore intervento si è reso necessario poichè, anche in assenza di alunni durante le vacanze, il personale scolastico è sempre stato presente e diverse unità sono risultate positive negli ultimi giorni. Gli asili sospenderanno l’attività mentre elementari e medie faranno ricorso alla didattica a distanza.

Per il resto il Comune NON può prendere la decisione di mettere in DAD basandosi sul pur preoccupante aumento di contagi. Infatti tale facoltà viene concessa solo in presenza di proclamazione di zona arancione e comunque a seguito di confronto con l’ASP di riferimento. Non trovandosi il Comune di Modica tra i 42 Comuni appena dichiarati zona arancione, il Sindaco non ha la possibilità di chiedere ai Dirigenti Scolastici la Didattica a Distanza. Per cui le lezioni riprenderanno in presenza in tutti gli istituti di istruzione superiore a partire da lunedi 10 gennaio e da giovedi 13 gennaio in tutte le altre scuole

