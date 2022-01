Regolarità impianti pubblicitari a Marina di Ragusa. Controlli

L’Amministrazione comunale di Ragusa prosegue l’attività volta a garantire il rispetto del decoro urbano nel territorio comunale. In quest’ottica rientra il controllo a Marina di Ragusa, che sarà avviato le prossime settimane dalla Polizia Municipale, in materia di regolare installazione degli impianti pubblicitari.

Per questo motivo i commercianti, gli operatori turistici e quanto abbiano installato impianti pubblicitari a Marina di Ragusa che non rispondono correttamente alla normativa, sono invitati a rimuovere entro quindici giorni dette installazioni al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dal codice della strada.

Il Comando della Polizia Municipale precisa che tutti gli impianti pubblicitari saranno oggetto di accertamento, e che quelli non in regola e non rimossi dalla parti interessate entro i termini sopracitati, saranno rimossi. Le spese per eseguire detti interventi, saranno trasmesse alla Prefettura che provvederà ad emettere la relativa ordinanza di ingiunzione di pagamento a carico della ditta proprietaria dell’impianto stesso.

