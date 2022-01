Il concerto di Epifania del coro Unitre di Modica

Si è tenuto a Modica, presso la Chiesa dei Frati Cappuccini, il concerto di Epifania del coro Unitre diretto dal maestro Orazio Baglieri con al piano il maestro Giorgio Cannizzaro. Un concerto di musica sacra con melodie aventi per oggetto il tema natalizio. Il concerto doveva essere aperto al pubblico ma l’aumento esponenziale dei contagi di coronavirus nel nostro territorio ha indotto il direttivo di realizzarlo e registrarlo a porte chiuse. Il coro è nato nel gennaio del 2012 con scelte di repertorio impegnative e contrassegnate da un preciso progetto di studio formato da testi e composizioni musicali di autori illustri che contraddistinguono la musica colta. Il coro è composto da voci femminili, ha al suo attivo numerosi concerti e si è esibito anche all’interno di manifestazioni di ampio respiro culturale riscuotendo notevoli consensi in occasione annuale Festival Regionale dei Cori Unitre della Sicilia. Dopo il saluto introduttivo del presidente Rinaldo Stracquadanio sono stati eseguiti i seguenti brani presentati da Giovanni Rosa: Adeste Fidelis, In Dulci Jubilo, Jesus Bleibet Meine Freude, Gloria, Joy to the World, What Child is This, Bianco Natale, Les Anges Dans nos Campagnes, Amazing Grace, Tu scendi dalle Stelle, Ave Maria, Noel Noel.

