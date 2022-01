Modica. Rinviato l’evento in programma domani al Castello dei Conti

L’evento previsto per il 7 gennaio al Castello dei Conti e inserito nel programma della mostra “Havel Havalim”

del Maestro Giovanni Robustelli, è rinviato, situazione sanitaria permettendo, alla data del “finissage”, previsto per il 27 gennaio.

Considerato l’aumento della curva di contagio in provincia e il numero crescente delle persone positive al Sars-Cov 19 in città, gli organizzatori insieme all’amministrazione comunale e i relatori hanno convenuto di procrastinare la serata.

“Ci si augura solo un arrivederci all’evento”dichiarano gli organizzatori-“un incontro importante,che verterà sul tema del trionfo della morte,sul suo significato di affrancamento,libertà e rinascita,approfondito

dal noto teologo Guidalberto Bormolini .

La mostra al Castello dei Conti rimane fruibile al pubblico tutti i giorni dalle ore

9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.

