Il modicano Ivan Cappello entra a “Revealed”, crew di Hardwell

Il dj modicano Ivan Cappello e il palermitano Dario Trapani entrano a far parte di “Revealed” la crew di Hardwell. Il sound siciliano, insomma. incanta l’Olanda. I due producer siciliani, dopo aver collaborato nella produzione della cover ufficiale di “Sweet Harmony” sono stati contattati dalla casa discografica del dj olandese per presentare la loro traccia. Brano che dovrebbe uscire venerdì 21 gennaio. con loro collaborerà il duo spagnolo “Plastik Funk”.

Si tratta di una traccia rimaneggiata prima dai due siciliani e poi dagli spagnoli, per mettere su una traccia variegata che ha l’obiettivo di “rivolgersi al pubblico dei grandi festival.

Trapani e Cappello (quest’ultimo impegnato su Radiortm) è l’ideatore del progetto, hanno preso il brano dei The Beloved, cambiato l’arrangiamento e la voce, aggiunto sonorità prettamente house ed anche un pianoforte, il tutto però mantenendo quei richiami pop anni 90 della traccia originale. “Sono un grande amante del sound di quel periodo – ha spiegato il dj modicano, Ivan Cappello – il disco originale è del 1992 ed è una delle mie tracce preferite. Diciamo che ho voluto omaggiarlo, dandogli una nuova vita”. Il producer di 29 anni ha contattato Trapani, che ha subito spostato il progetto. “Ci siamo conosciuti a Roma – raccontato l’artista di Palermo a Gds.it – ed è stata amicizia sin da subito. Abbiamo la stessa passione e il fatto di provenire della stessa terra, ci ha uniti e così facendo si è creato un rapporto di amicizia. Certo, io ed Ivan, abbiamo avuto due percorsi artistici differenti ma oggi si uniscono per dar luce a questo nuovo progetto nato proprio da una sua idea”.

Due percorsi diversi, perché mentre il primo – Dario Trapani – oltre ad essere reduce dalla sua ultima uscita, nel 2020, con la “Spinnin’ Records” con il brano “Because of you” si occupa anche di eventi nei vari club palermitani, il discorso è diverso per il classe 1992 Ivan Cappello che oltre a lavorare come dj a Modica, è anche un’insegnate di tennis. “La traccia uscirà il 21 gennaio – ha concluso il producer palermitano – e speriamo di riuscire a trasmettere a chi l’ascolterà ciò che abbiamo provato noi creandola. Dopo l’uscita? Intanto ci godiamo questo traguardo, dopo di che speriamo di arrivare ad un pubblico ancora più vasto”.

