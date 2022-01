S.Croce Camerina. Filippo Frasca è candidato a sindaco

Filippo Frasca è candidato a sindaco di Santa Croce Camerina. Lo ha deciso la lista Rivoluzione Civica, dopo un confronto maturo e libero, durante il quale lo stesso Frasca ha chiesto al gruppo di porre limiti e paletti all’azione politica e di governo futuro. Come dire: patti chiari e amicizia lunga, per una “scelta partorita dalla determinazione di semplici cittadini, neofiti della politica, ma amanti passionali della città che vivono e che vedono appassire da anni.La nostra decisione, che nulla ha a che vedere con tavoli di trattative provinciali, dove deputati e presenze di altre città dibattono sulle sorti del nostro comune, si basa sul coraggio di chi ha inteso rimettere questa decisione nelle mani di gente semplice, comune, che per la prima volta si è avvicina alla politica”.

“Non vediamo all’orizzonte – dice Antonino Converso, del Comitato Costituente – leaders capaci di appassionare piazze e platee; ci siamo basati sulla storia e la preparazione di Frasca, sulla capacità di programmare interventi, sulla visione generale della cosa pubblica, abbiamo valutato il grado di conoscenza del territorio, la concreta presenza 24 ore su 24 da anni, la piena disponibilità a dedicarsi al Comune; abbiamo valutato la passione con la quale ha cercato di riportare ai livelli che meritano le borgate di Casuzze e Caucana, da sempre maltrattate. Abbiamo condiviso questa decisione con parenti, amici e persone care, e non si tratta di una candidatura autoreferenziale, ma dettata dalla voglia di rinascita e di cambiamento, costruita per la strada, passeggiando per le vie del paese, vivendo le borgate 12 mesi l’anno, apportando, nei brevi periodi in cui gli è stato permesso di farlo, benefici per l’Ente, consegnati agli atti e agli annali del comune”.

