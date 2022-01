Ristrutturazione asilo nido a Pozzallo. Assegnati i lavori

Sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile Fenix società consortile a. r. l. (Bologna) i lavori per la ristrutturazione dell’asilo nido comunale di Pozzallo.

Si tratta di un finanziamento regionale di 500.000 €.

Gli interventi riguarderanno la rimodulazione dei bagni esistenti, l’abbattimento di alcune pareti e la realizzazione di altre, la sostituzione degli infissi e dei corpi illuminanti, la fornitura e la collocazione degli arredi interni.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una nuova area esterna a servizio dei bambini in cui saranno collocati dei giochi, adatti anche ai soggetti diversamente abili, specialmente quelli con difficoltà motorie e che usano la sedia a rotelle.

Sono previsti interventi per l’efficientamento energetico e la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Il sindaco Roberto Ammatuna: è l’ennesimo finanziamento regionale per la realizzazione di un’opera al servizio della nostra città.

