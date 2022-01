Modica, vigili del fuoco al lavoro per salvare un cane

Un cane va per i tetti ma non riesce più a tornare in strada. E’ accaduto stamattina a Modica quando un cane sfuggito, probabilmente, al controllo del proprietario, ha voluto fare una “passeggiata” tra i tetti delle case. Ha scelto il Quartiere SS Salvatore. Solo che, poi, non è riuscito più a scendere. Qualcuno dalla strada si è accorto delle difficoltà ed ha chiamato i vigili del fuoco che, in breve, sono riusciti a restituire la libertà al povero animale. Al suo padrone, però, è toccato risarcire il proprietario della casa per le tegole danneggiate.

