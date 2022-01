A Ispica finanziamenti per progetti di rigenerazione urbana

Ispica ha ricevuto una cospicua serie di finanziamenti da destinare a progetti di rigenerazione urbana.

I progetti presentati dal Comune di Ispica rientrano tra le 2325 opere ammesse e tra le 1784 opere per le quali sono stati già approvati finanziamenti, grazie ai quali verranno avviati diversi lavori: la rifunzionalizzazione dell’area antistante la Chiesa di San Giuseppe per finalità di interesse urbano(costo complessivo del progetto è di 350.000 euro); il miglioramento delle qualità del decoro urbano attraverso la realizzazione e/o sostituzione dei marciapiedi esistenti e dei relativi sotto servizi all’interno del territorio comunale (costo complessivo del progetto è di 500.000 euro); ristrutturazione e sistemazione del complesso edilizio già adibito a pretura e carcere mandamentale ai fini della promozione delle attività culturali e ricreative(costo complessivo del progetto è di 1.500.000 euro); recupero funzionale e sistemazione delle aree pertinenti dell’immobile ex Liceo Linguistico Kennedy per fini istituzionali(costo complessivo del progetto è di 500.000 euro); riqualificazione aree del centro abitato ai fini del riuso e rifunzionalizzazione delle stesse ai fini pubblici (compresa: videosorveglianza e area sgambettamento animali): il costo complessivo del progetto è di 1.400.000 euro.

“Era un’occasione che la mia Amministrazione non poteva lasciarsi sfuggire – dice il sindaco Innocenzo Leontini – . Per raggiungere questo obiettivo abbiamo lavorato alacremente, con dedizione e concentrati sugli obiettivi. Un 2022, dunque, che inizia così come era terminato il 2021 con progetti che partono per rendere Ispica ancora più una Città perla tra gli Iblei e il Mediterraneo, funzionale ed efficiente per i suoi cittadini.

Ringrazio il Presidente del Consiglio Lorenzo Ricca per l’indispensabile modifica in Consiglio Comunale del piano triennale delle opere pubbliche”.

