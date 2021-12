Ragusa. Modifiche eventi inseriti nel programma “Natale Barocco”

L’Ufficio cultura turismo e spettacolo del comune di Ragusa rende note alcune modifiche ed annullamenti degli eventi inseriti nel programma “Natale Barocco 2021” stabiliti anche a seguito delle disposizioni anticontagio contenute del Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021.

Sono stati annullati il concerto di Capodanno del maestro Umberto Terranova presso il Teatro Tenda, il concerto Coro Enarmonia previsto il 5 gennaio 2022 presso il teatro Marcello Perracchio, il concerto Coro 4keys previsto il 4 gennaio presso la Chiesa S. Vincenzo Ferreri e l’evento del 31 dicembre in Piazza San Giovanni a cura di D.J. di RTL.

Quest’ultimo evento sarà riproposto dall’ Amministrazione comunale in occasione della manifestazione “La Notte Bianca 2022”.

La manifestazione “Benvenuto 2022” – Tributo a Franco Battiato, previsto per il giorno di Capodanno, non si terrà a Marina di Ragusa, ma presso l’auditorium S. Vincenzo Ferreri a Ragusa Ibla, con doppio concerto, alle ore 18 e alle ore 20.

Nuovo appuntamento dedicato ai bambini con Animazione Walt Disney il 31 dicembre, dalle ore 16 alle ore 19, presso l’ Auditorium San Vincenzo Ferreri.

Infine per la notte di Capodanno l’Amministrazione comunale, come augurio di buon inizio prospero e sereno per tutti i cittadini, ha previsto fuochi d’artificio visibili da più parti della città.

