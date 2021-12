Proxima Ragusa. Rubate le carpe usate per l’acquaponica

Approfittando della chiusura festiva degli orti sociali Proxima, ignoti si sono introdotti all’interno delle serre di via Grazia Deledda a Ragusa per rubare alcune delle carpe utilizzate per l’acquaponica, acquacoltura e idroponica combinate insieme. “Togliere a chi poco ha ed investe in un progetto utile alla società, mirato al sostegno e all’inclusione sociale di vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento lavorativo e sessuale – dice il responsabile degli orti sociali, Marcello Firrincieli – è un gesto a dir poco vergognoso, a maggior ragione in un periodo come questo in cui alle festività si uniscono le numerose incertezze dovute all’emergenza sanitaria. Proprio per questo, si dovrebbe essere più uniti e solidali nei confronti dei meno fortunati. Spero che chi abbia compiuto quest’atto senza dignità, possa in qualche modo ravvedersi”.

