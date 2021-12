Ispica, riparte l’Asca. Firmata la convenzione

Votato dall’Assemblea Regionale Siciliana un emendamento alla legge finanziaria regionale che prevede uno stanziamento di 500.000 euro per la riapertura dell’ASCA (Agenzia per il Controllo e la Sicurezza degli Alimenti) di Ispica. Martedì scorso è stata firmata la Convenzione tra l’Assessore Scilla, il Sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, e il Direttore Generale dell’Assessorato, dott. Dario Cartabellotta, che prevede il trasferimento della somma al Comune di Ispica, che si fa carico con essa di provvedere alla gestione della nuova ASCA.

“Si tratta di un risultato importante per l’agricoltura locale, provinciale e siciliana. Sono contento di riprendere un filo interrottosi 16 anni fa e di farmi carico, come Sindaco e come Comune, di una competenza che è propria della Regione ma, che esercitata bene, produrrà un grande beneficio per la mia Città, la mia zona e la mia Regione – dichiara Leontini -. Tutto ciò grazie all’iniziativa dell’On. Orazio Ragusa che ha creduto all’importanza dell’operazione ma è stato determinante anche l’accoglimento dell’emendamento da parte del Presidente dell’ARS On. Micciché e l’avallo del Governo nella persona dell’Assessore Regionale Scilla”.

L’Asca fu istituita nel 2005 fu istituita ad Ispica. Fu l’allora Assessore Regionale all’Agricoltura, Innocenzo Leontini, a promuovere l’iniziativa.

La finalità della struttura, fondata su una collaborazione tra Regione e Comune, doveva essere quella di predisporre un disciplinare di produzione dell’ortofrutta condiviso tra Regione, Unione Europea, produttori e Grande Distribuzione Organizzata. Ne sarebbe derivata una produzione di riconosciuta qualità, a basso impatto ambientale, e sostenibile dal punto di vista igienico sanitario. I vantaggi sarebbero stati: la tutela della salute del consumatore, la qualità del prodotto, il vantaggio economico per l’attività agricola, il cui prodotto sarebbe stato assorbito integralmente dalla Grande Distribuzione.

L’idea è ritornata attuale. Essa era pertanto lungimirante. Il Sindaco di Ispica l’ha riproposta sin dall’inizio dell’attuale Amministrazione Comunale.

Salva