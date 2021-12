Pelè, in cura per tumore al colon passerà il Capodanno a casa

Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, è stato dimesso dopo due settimane, dall’ospedale israeliano Albert Einstein di San Paolo del Brasile, dove era stato ricoverato per curare il tumore al colon diagnosticato lo scorso settembre. In una dichiarazione, i sanitari hanno confermato che le condizioni di salute dell’81enne O’ Rey, sono stazionarie. Il campione del mondo del 1958, 1962 e 1970 era entrato in ospedale all’inizio di dicembre per essere sottoposto ai previsti cicli di chemioterapia. Nel settembre scorso gli era stato asportato il tumore al colon per il quale si era resa necessaria un degenza protrattasi per oltre un mese.

Salva