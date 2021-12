E’ più semplice ottenere la rifondazione della “Contea di Modica” che il ripristino del Tribunale

Spessola politica a Modica si manifesta come luogoin cui il buon senso non può aver posto perché occupato da altro. Ce lo fa pensare una rapida escursione, delle discussioni, dichiarazioni ed appelli che hanno segnato l’ancora pendente tentativo di recuperare il tribunale di Modica dopo la soppressione.

Noi abbiamo fatto anche la terza dose di vaccino e pensiamo che oltre a proteggerci dal vaccino ci proteggerà anche dagli improperi che potranno pervenirci da quanti, attraverso la difesa del diritto di riottenere il tribunale hanno ostentato la loro modicanità; non sembrerà loro vero poterci rivolgere accuse che non vogliamo l’interesse di Modica e…bla, bla, bla.

Senza mezze misure diciamo che Modica meriterebbe il tribunale solo per la storia, ma è pur vero che la storia di una città e di un territorio la fa, e la rifà, la sua classe politica e, quindi, ci sembra del tutto naturale che la classe politica della Modica repubblicana l’ha fatta (la storia) in maniera tale da far chiudere il Carcere ed il Tribunale. E dire che l’onorevole Borrometi aveva ben avviato il progetto per impedire, oggettivamente la chiusura del tribunale, prevedendo l’estensione territoriale fin oltre Noto; purtroppo a Borrometi è seguita una deputazione di megagalattici senatori e onorevoli modicani che tuttora appollaiati nelle loro bacheche Facebook lanciano strali contro… cosa? Contro chi? Ma si guardassero allo specchio!

La questione singolare è che si vogliono far assorbire gli effetti di una mediocrità passata (responsabilità sul decadimento della città) con altra mediocrità (piangersi addosso per la chiusura) e tanta ipocrisia.

Tutti sanno che il tribunale a Modica non sarà restituito; tutti sanno che i ragusani non sono “fessi” come i modicani nell’arte di saper valorizzare le proprie risorse e la propria storia; tutti sanno, lo vuole il buon senso, che due tribunali in 15 chilometri sono un assurdo organizzativo ed uno spreco di risorse…sarebbe più sensato aprire Modica e sopprimere il tribunale di Ragusa; tutti sanno che tanti anni con l’edificio ex tribunale chiuso è uno scialacquare risorse anche da un punto di vista economico; tutti sanno nel loro intimo che potranno fare ancora tante foto di gruppo al termine dei rituali convegni e seminari pro-tribunale, per postarle su Facebook o farle vedere ai nipoti per farsi dire “bene, bravo … quello si che è un ardente combattente della grande battaglia per il tribunale”; tutti sanno che il tribunale non tornerà; tutti sanno, ma nessuno lo può dire; lo vuole quell’ipocrisia di fondo che per i politicanti è sostanza di vita.

Per quanti anni ancora si vuole pietire? I componenti del Comitato pro-tribunale vogliono come lascito coinvolgere i loro figli perché continuino la nobile battaglia?

Ritorniamo alla serietà: si rinunci al tribunale. Piuttosto si faccia quanto serve per utilizzare l’edificio per fini importanti. Lo abbiamo già detto ma lo ripetiamo: potrebbe essere destinato al Centro di Protezione civile, con allocata una delle forze dell’ordine, servizio manutenzione comunale, polizia locale ed una sala interforze.

Bene, concludiamo sostenendo che se nell’immediato dopoguerra, la classe politica modicana, anziché piangersi addosso avesse con determinazione chiesto un provvedimento riparatore del grave danno subito con loscippo fascista del capoluogo di provincia con una qualche istituzione pubblica, Archivio di Stato, Camera di commercio e… perché no? La soppressione del tribunale di Ragusa forse avremmo potuto ottenere qualcosa.

Analogamente questo Comitato pro-tribunale si ponga altri obiettivi più alti anziché piangere su un latte già versato e… con un gatto vicino pronto ad intervenire.

