Ragusa in Movimento: “Troppe file all’hub dell’ex Ospedale Civile”

“Ci vuole una migliore organizzazione all’ex ospedale Civile. Sembra essere tornati indietro di mesi. Troppa fila e troppo tempo d’attesa all’addiaccio. In queste giornate di vento e freddo non è il massimo. Si registrano anche casi di persone che hanno dovuto attendere sino a cinque ore prima di potere ricevere la dose di vaccino. Qualcosa non va”. E’ quanto afferma il presidente di Ragusa in movimento, Mario Chiavola, dopo avere preso atto delle numerose segnalazioni provenienti da quei cittadini che hanno deciso di ricevere la dose anticovid. “Il rischio – prosegue Chiavola – è che questa situazione possa dissuadere qualcuno dal ricorrere alla vaccinazione per la prima volta oppure dall’effettuare la terza dose. Ci stiamo chiedendo se non si possa fare di meglio. Naturalmente, il nostro plauso a tutti gli operatori sanitari che si spendono per la migliore riuscita, in questa particolare fase, della campagna vaccinale. Ma è chiaro che sul piano organizzativo qualche risposta in più la si possa dare. Un’attesa così lunga è deleteria. Invitiamo dunque i vertici dell’Asp a valutare con attenzione che cosa stia accadendo e ad assumere le migliori decisioni per cercare di gestire questo grande afflusso di persone nella migliore maniera possibile”.

