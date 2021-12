Domenico Pisana ospite della VII Rassegna “LIB(e)RI a Ragusa”

Il Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, Domenico Pisana, sarà ospite della VII Rassegna “LIB(e)RI a Ragusa”, un progetto culturale nato per favorire un incontro tra cultura globale e cultura locale, che prevede, dal 26 al 30 dicembre in diverse location del centro storico di Ragusa, presentazioni di libri, intrattenimento e mostre.

Pisana, mercoledì 29 dicembre alle ore 19.00 presso il Centro Culturale Commerciale di Ragusa, presenterà due sue pubblicazioni: la raccolta di poesie Bilingue “Nella trafitta delle antinomie”, e il libro di saggistica letteraria “Personaggi letterari degli Iblei- Profili critici e testi 1893 -1925”.

A presentare le due opere sarà la poetessa e giornalista Antonella Galuppi di Santa Croce Camerina.

Nel libro di poesie c’è il “taglio civile” della poesia di Pisana, mentre il secondo è una rassegna di personaggi iblei che si sono distinti nel campo della poesia e della narrativa. Il primo sguardo di Pisana è su autori della grande Letteratura, come Quasimodo, Bufalino e Capuana( quest’ultimo ha avuto molti contatti con l’area iblea e in particolare con l’antica Spaccaforno, oggi Ispica), quindi si sposta su altri personaggi : Giuseppe Iozzia Fronterrè (1868-1930) poeta satirico ispicese; Giorgio Occhipinti(1872-1959), sacerdote, poeta e scrittore ragusano; Benedetto Ciaceri( 1902- 1965), commediografo e narratore di Pozzallo; Salvatore Puma (1907-1986), poeta cantastorie di Modica; Giovanni(detto Nannino) Ragusa(1911-1979), poeta e dialettologo modicano; Raffaele Poidomani (1912-1979), giornalista, poeta e scrittore modicano; Giorgio Battaglia (1914- 2005), preside, scrittore e critico letterario di Modica; Venerando Fallisi (1915 -1996), sacerdote e poeta di Buccheri, ma di adozione modicana; Carmelo Lauretta(1917 -2011) poeta, scrittore dialettale e critico letterario di Comiso; Nino Barone (1919 -2009) preside, scrittore e poeta di Modica; Renato Civello( 1920 -2012), preside , poeta, critico d’arte e letterario di Modica; Giorgio Candiano( 1921 – 1994) poeta, umanista e traduttore modicano; Carmelo Pluchinotta( 1922 – 2003), poeta, pittore e giornalista di Pozzallo; Mario Agosta( 1924 – 2003), docente e scrittore, nativo di Giarratana, ma modicano modicano di adozione; Elio Galfo ( 1925 – 1996), medico e poeta.

Di ogni autore, Domenico Pisana traccia un profilo critico ed un’analisi di testi poetici e narrativi, corredando il suo excursus di foto e di una selezione di brani tratti dalle singole opere.

