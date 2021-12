Modica, in pasticceria. Ordina dolci e….si masturba

Un arzillo ottantenne modicano ha deciso di “addolcire” in maniera particolare le proprie feste. Entrato in una nota pasticceria ha dato sfogo alle proprie pulsioni, evidentemente non ancora sopite. L’uomo, all’apparenza un nonno andato a comprare i dolci per i propri nipotini, è entrato all’interno del locale e con una scusa ha fatto allontanare la commessa dal bancone. Non appena rimasto solo ha cominciato a masturbarsi incurante dei passanti e della ragazza che, nel frattempo, era ritornata in sala facendo la singolare scoperta. Imbarazzata e spaventata è corsa nel retrobottega ad avvertire il titolare della pasticceria che, incredulo, ha controllato immediatamente le immagini delle telecamere constatando come la propria dipendente avesse visto bene la scena e che l’uomo, addirittura, aveva adempiuto ai suoi istinti ben quattro volte. Il tempo di ritornare in sala che l’attempato masturbatore era già andato via.

Salva