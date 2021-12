Il Santa Croce calcio dà fiducia a Lucenti. Dimissioni rigettate

Dopo le riunioni intercorse in questi agitati giorni, il Consiglio Direttivo dell’UPD Santa Croce calcio ha deciso di rigettare le dimissioni del tecnico Gaetano Lucenti e di continuare la stagione senza alcun cambio tecnico. La società unita, inoltre, ribadisce la massima fiducia nei confronti dell’allenatore, sperando di superare insieme la crisi di risultati che ha caratterizzato la squadra in questa prima parte del campionato. Si continua, quindi, con la gestione Lucenti e già da stasera, Mercoledì 22 dicembre 2021, il tecnico sosterrà il penultimo allenamento, prima del rompete le righe per via delle festività natalizie. La società, inoltre, comunica che i provvedimenti decisi in sede di riunione continueranno per cercare delle soluzioni tecniche valide a risolvere questa crisi di risultati e nei prossimi giorni comunicherà le altre decisioni concordate in comune con il tecnico.

