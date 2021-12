Anffas Modica cerca 12 volontari per Servizio Civile Universale

Anche per il 2022 Anffas Modica cerca 12 volontari da inserire in un progetto di Servizio Civile Universale. Il bando, in scadenza il 26 Gennaio, permetterà ai giovani selezionati di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di accompagnare per un anno i ragazzi con disabilità intellettiva e/o relazionale che frequentano il centro, supportandoli nei vari percorsi di autonomia ed inclusione sociale che l’associazione porta avanti sul territorio.

Il progetto in questione è “Svincoliamoci” ed è possibile presentare domanda tramite il seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it oppure tramite il sito dell’ente titolare del progetto che spetterà ad Anffas attuare: www.assod.org.

Anffas ha ormai alle spalle diversi progetti di Servizio Civile e di volta in volta, anche ad esperienza conclusa, sono molti i ragazzi che hanno scelto di continuare a frequentare l’associazione, segno questo che investire un anno della propria vita a disposizione dell’altro si rivela un’esperienza importante in cui si riceve almeno quanto si dona, in cui si instaurano relazioni durature e si acquisiscono nuove competenze.

“Come suggerimento per gli interessati – dice il presidente Giovanni Provvidenza (foto) – l’esperienza ci insegna che iniziare con poche ore a settimana di volontariato permette di vivere il percorso del servizio civile con maggiore consapevolezza e di familiarizzare con il contesto; ecco perché invitiamo chiunque volesse conoscere l’associazione e le sue attività a venirci a trovare”.

