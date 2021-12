Tragedia sulla Catania-Siracusa. Muore uomo di Chiaramonte

Tragedia sulla Catania-Siracusa, dove in un incidente ha perso la vita un’ automobilista di 38 anni. La vittima è Gaetano Benincasa, 44 anni, di Chiaramonte Gulfi, una persona nota anche politicamente. Secondo quanto ricostruito dai carabineri, che sono intervenuti sul posto, l’uomo si trovava sulla «Orientale Sicula» quando, per cause ancora da verificare, si è andato a schiantare contro un mezzo pesante.

La vittima sarebbe deceduta sul colpo. Sotto choc il camionista. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 112,850 a Vaccarizzo-delfino (Catania).

Salva