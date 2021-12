Calcio. Ragusa supera anche il Palazzolo ed è campione d’inverno

Titolo di campioni d’inverno conquistato. Girone d’andata concluso senza neppure una sconfitta. Pass per la semifinale di Coppa Italia ottenuto. E’ senza dubbio positivo il bilancio di questa prima metà della stagione per l’Asd Ragusa calcio che, ieri, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, ha liquidato la pratica Palazzolo senza eccessive difficoltà. Due goal azzurri nel primo tempo, Cacciola e Grasso, e poi altri due nella ripresa, ancora Grasso e Randis, intermezzati dal 3-1 degli ospiti, hanno fissato il risultato finale sul 4-1, segnale più evidente dell’ottimo stato di forma delle aquile azzurre che, dunque, trascorreranno il Natale con un panettone ricco di punti.

“Il Palazzolo – afferma mister Filippo Raciti – ha fatto la propria onesta partita. E, comunque, non era un avversario semplice da affrontare. Noi, però, siamo scesi in campo con grande determinazione, perché volevamo conquistare il titolo, anche se onorifico, di campioni d’inverno. Possiamo, dunque, festeggiare nel modo migliore il Natale. Detto questo, è anche opportuno sottolineare che ancora non abbiamo vinto niente. Quindi, dopo qualche giorno di riposo, sarà opportuno resettare e concentrare la nostra attenzione sul futuro che ci attende e che si annuncia tutto in salita. Sarà un girone di ritorno, come da tradizione, molto più difficile. Ma, ripeto, ci penseremo a tempo debito. Intanto, voglio dedicare questa vittoria alla città e, soprattutto, alla società che è stata formata con tutte le pedine al posto giusto e che non ci fa mancare niente. E devo dire che questo si vede anche dai risultati”.

A fine gara, la soddisfazione anche del presidente Giacomo Puma. “Non era semplice arrivare qui dove siamo – sottolinea – ma se è accaduto significa che lo abbiamo meritato perché il frutto di un progetto che non è stato improvvisato ma che anzi abbiamo cercato di definire nei più piccoli particolari. La mia dedica la voglio fare prima al vicepresidente Manè Occhipinti che per qualche problema di salute, che spero possa risolvere al più presto, da qualche domenica non può essere con noi in presenza; e poi ai tifosi che ci seguono in casa e in trasferta e che ci fanno comprendere, ogni domenica sempre di più, che cosa significa avere un cuore azzurro. Davvero entusiasmante quello che sta accadendo. E speriamo di proseguire lungo questa stessa strada”.

