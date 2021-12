Territorio Ragusa. “Si ignorano le istanze in quanto a trasporto pubblico”

Un giudizio senza appello quello dei vertici di Territorio e di Marina di Ragusa sul trasporto pubblico in città e per i collegamenti con la frazione balneare che potrebbero servire anche le numerose zone residenziali delle contrade sulla provinciale 25.

Sono Michele Tasca Presidente dell’Esecutivo di Segreteria di Territorio Ragusa e Angelo La Porta, Presidente di Territorio Marina di Ragusa a fissare in una nota alcune riflessioni sulla materia.

“Ogni tanto qualche piccola iniziativa, lo spostamento di una fermata, qualche corsa aggiuntiva su Ibla per il Natale, ma non ci sono provvedimenti che ci potrebbero aiutare ad abbandonare l’ultimo posto nelle diverse classifiche nazionali, per il trasporto pubblico locale.

Se, obiettivamente, ogni iniziativa su Ragusa può risultare sempre poca cosa per l’estensione del territorio abitato, ma si fa lo stesso troppo poco, senza tenere contro delle reali esigenze della collettività, sembrano del tutto dimenticate le necessità dei tantissimi abitanti di Marina di Ragusa che meriterebbero un collegamento urbano con la città. Senza dire che una corsa urbana sulla provinciale per Marina di Ragusa sarebbe assai utile per i tanti abitanti dei villaggi residenziali delle varie contrade.

C’è un bel dire a promuovere mezzi di trasporto alternativi per lasciare l’auto a casa, se non c’è neanche la possibilità, per i residenti nelle contrade, di raggiungere il centro città o Marina di Ragusa con comodità.”

Sottolineano ancora Tasca e La Porta: “I tanti interventi di grande spessore che hanno caratterizzato la crescita di Marina di Ragusa sembrano ignorati da questa amministrazione, Marina è diventata l’indiscutibile perla della costa meridionale della Sicilia, e non solo, grazie a intuizioni che l’hanno resa elegante e ricercato centro di villeggiatura. Un pensiero politico illuminato che ha determinato il rilancio di un centro di villeggiatura locale a stazione balneare rinomata, con il suo porto turistico, le spiagge dorate, gli impianti e le strutture private di indiscutibile valenza.”

“Il numero di famiglie che preferiscono risiedere a Marina di Ragusa, sempre crescente, e i tanti residenti delle contrade, richiedono a gran voce un trasporto pubblico adeguato ai tempi, le residenze in queste zone meritano adeguate attenzioni, fra le tante iniziative, magari solo annunciate, non sarebbe male inserire l’istituzione di corse urbane dedicate nel territorio comunale per una esigenza che risulta sempre crescente e i cui rimedi sono sollecitati da tempo” concludono da Territorio.

