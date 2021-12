Lodevole progetto per contrastare il diabete a cura di due giovani pozzallesi

Due giovani laureati, originari di Pozzallo, hanno da poco lanciato un progetto ambizioso sia in Italia che in Spagna riscuotendo un notevole successo: la loro mission è quella di educare la popolazione diabetica sull’importanza di un corretto esercizio fisico come parte della cura della malattia.

Lorenzo Pitino, laureato in scienze motorie presso l’Università di Bologna, ha conseguito diversi master circa la preparazione atletica di cui da un punto di vista clinico. Negli ultimi anni si è specializzato nell’esercizio fisico adattato alle patologie, in particolar modo nel diabete. Attualmente è membro di ANIAD (associazione nazionale italiana atleti diabetici);

Paolo Cifali, laureato in chimica industriale e master in international business management, dopo aver studiato e lavorato tra Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, da più di sette anni aiuta le piccole e medio imprese allo sviluppo aziendale nei mercati europei.

I due, come molti loro coetanei, per potersi realizzare hanno dovuto lasciare Pozzallo, subito dopo aver conseguito il diploma. Oggi entrambi vivono in Spagna e raccontano come sia più semplice all’estero la crescita professionale. “Se hai costruito le tue competenze attraverso studio ed esperienza tutte vengono riconosciute. Cosa che, purtroppo, non accade in Italia”. Ma Pitino e Cifali non demordono, hanno deciso di portare avanti il loro progetto in Spagna ma di espanderlo anche nel nostro stivale.

Obiettivo finale del loro progetto è in primis di ridurre le complicanze del diabete grazie agli esercizi fisici che Lorenzo in qualità di preparatore atletico saprà offrire, combinati con una corretta alimentazione e trattamento farmacologico (sotto prescrizione del proprio medico curante) e, infine, di aiutare le persone affette da questa patologia a stabilizzare in modo costante la glicemia riportando i pazienti a una vita più normale possibile, cercando di combattere la malattia e conviverci nel miglior modo.

Il diabete, soprannominato il killer silenzioso, se non trattato con le giuste cure può essere fatale. Per tale motivo, i Dottori Cifali e Pitino hanno ideato un programma mirato e personalizzato per tutti coloro decidono di intraprendere un percorso che può essere da tre, sei oppure dodici mesi, a secondo del pacchetto scelto creando un metodo individuale tramite dei test che servono per capire il livello di partenza del soggetto, il tutto ai fini di rendere la persona autonoma e soprattutto farla stare bene.

“Gli anni di esperienza mi hanno portato a pensare che l’esercizio fisico e lo sport in generale servono per aiutare a raggiungere degli obiettivi, a stare meglio fisicamente, sia che riguardi l’aspetto fisico ma prima di tutto la salute – dice Lorenzo Pitino, che per anni ha lavorato come preparatore atletico nella squadra di calcio del Bologna FC” –

I pionieri dell’esercizio fisico nel diabete, in attesa di ricevere fondi europei, sono attivi nelle loro pagine social con dei piccoli video informativi, ma anche con una partnership con una food blogger oltre che con il nutrizionista, il Dottor Domenico Battaglia con le sue “pillole di scienza”.

Vanessa Amico

