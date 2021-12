Ciclismo. Multicar Amarù traccia bilancio della stagione 2021

Fine anno, tempo di bilanci per l’Asd Multicar Amarù. Il sodalizio caro al presidente Carmelo Cilia si sta scommettendo per puntare sulla crescita di giovani talenti che potranno recitare un ruolo da protagonisti nel campo del ciclismo su pista. “Grazie alla lungimiranza del nostro patron, Riccardo Amarù – afferma il presidente Cilia – abbiamo sempre potuto puntare su una crescita il più possibile sostenibile dei nostri ragazzi. Si è creato, nel corso degli anni, un vivaio interessante. Ma, soprattutto, abbiamo sviluppato un modello operativo molto efficace che, non a caso, ci è stato di conforto con i risultati che, di volta in volta, abbiamo ottenuto. Assieme al vicepresidente Giuseppe Massaro pensiamo di avere creato una società che può ambire al raggiungimento di traguardi sempre più prestigiosi. E’ chiaro che in prospettiva si può sempre migliorare. Ma è importante riuscire a farlo sapendo di avere chiaro in mente quali sono gli obiettivi da raggiungere. E, da questo punto di vista, sappiamo che per noi la priorità è quella di allevare talenti che possano raggiungere il professionismo”.

