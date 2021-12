Lions Vittoria. Giocattoli in regalo ai bambini bisognosi

Il Lions Club di Vittoria, assieme ai clubs di Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei, hanno organizzato una iniziativa benefica ( service) in favore dei bambini di famiglie con difficoltà economiche.

L’età dei giochi, per i bambini, coincide, non di rado, con un periodo di povertà delle loro famiglie, per ragioni varie (genitori disoccupati, perdita del genitore che svolgeva un’attività, ecc.). In questi casi i giocattoli ricevuti in dono aiutano i bambini ad alimentare con gioia la loro fantasia, a crescere e a formarsi una personalità fino all’età scolastica e anche oltre. Per questi bambini i tre clubs della Zona 22 dell’VIII Circoscrizione del Distretto Lions di Sicilia, rappresentati dai tre presidenti Giovanni Busacca, Concetta Puccia e Bartolo Giaquinta, e da altri soci lions, hanno fatto trovare, sotto l’albero di Natale, ubicato nella Piazza del Popolo di Vittoria, al Comitato di Ragusa della Croce Rossa italiana ben 130 giocattoli. I responsabili del Comitato della Croce Rossa Italiana di Ragusa si sono impegnati nei prossimi giorni a distribuirli alle famiglie dei bambini.

Per la CRI erano presenti il Presidente Francesco Fronte, la vice Presidente Simona Migliore, il Tenente Riccardo Terranova (Reparto militare CRI) e numerosi volontari.

I Lions, anche in questa occasione, confermano la loro specifica missione di solidarietà in favore dei fratelli e dei figli di una società che fatica ad attuare i fondamentali principi di giustizia sociale.

nelle foto alcuni momenti della iniziativa.

Salva