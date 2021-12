Cisl Fp, integrazioni orarie al comune di Pozzallo. I numeri

Nel 2020 collocati in quiescenza 18 dipendenti comunali, nel 2021 tredici e nel 2022 saranno 23, con ulteriori risparmi a carico delle casse dell’ente comunale. Sono i numeri contenuti nella delibera adottata dalla Giunta municipale di Pozzallo sulla scorta della quale è stato deciso di incrementare l’orario lavorativo a 64 unità di personale operanti in regime di part time. “Rispettati gli impegni presi – sottolineano il segretario generale della Cisl Fp, Daniele Passanisi, con la segretaria territoriale, Sandra Farruggio – e non possiamo fare a meno di sottolineare come questa linea sia stata auspicata dal nostro sindacato anche in seguito ad un’apposita interlocuzione con l’amministrazione comunale. Ringraziamo, dunque, il sindaco Roberto Ammatuna, in uno agli altri componenti dell’esecutivo cittadino, che, come sempre, si è dimostrato molto disponibile nel valutare la possibilità di prendere in esame le nostre richieste. Alla luce dei risparmi realizzati con il personale in quiescenza, è iniziata una nuova stagione per i comunali di palazzo La Pira con l’auspicio che questi incrementi orari possano proseguire pure nel futuro per garantire a tutti quella garanzia occupazionale che si rende auspicabile in un periodo contrassegnato da grandi incertezze anche nel settore degli enti locali territoriali”.

