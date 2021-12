Vittoria. Altro titolo italiano per la palestra Muay Thai Mania

Per la seconda volta la palestra Muay ThaiMania di Vittoria conquista un titolo italiano di K1. E’ stato l’atleta Michele Zocco (foto), categoria 63,5 kg, ad aggiudicarsi il prestigioso titolo,battendo l’avversario dopo un durissimo match composto da 5 riprese di 3 minuti ciascuna.L’incontroche si è tenuto lo scorso 11 Dicembre a Rosolini, è stato ripreso dalle telecamere di Rai sport. Il giorno dopo, invece, è stata la volta dei bambini e dei senior nelle selezioni regionali che hanno conquistato tutte medaglie d’oro nelle diverse categorie.

“Abbiamo iniziato questa nuova stagione agonistica – dice il maestroLuca Cupperi- con sette vittorie ed un pareggio su un totale di 8 match disputati, portando così a casa un titolo italiano Pro – Fight 1 con Michele Zocco, due primi posti ai campionati regionali con Rocco Minardi e Leonardo Messinese, una vittoria ed un pareggio con Andrea Piscione e una vittoria con NoredinNachiti a Napoli.Ormai da più di un decennio – continua il maestro – questo sport da combattimento ha aumentato molto la sua visibilità, appassionando quelli che oltre a volere apprendere questa disciplina anche come forma di autodifesa, vogliono raggiungere una migliore forma fisica.A questo sport, inoltre, si stanno avvicinando sempre più ragazze e persino bambine affascinate da questa arte marziale che ha come obiettivo anche la difesa personale. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti – conclude Luca Cupperi- che ci stimolano a continuare su questa strada con la grinta e la determinazione che ci ha da sempre contraddistinti. Il prossimo 29 Dicembre il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello ci riceverà a Palazzo Iacono per ringraziarci pubblicamente dei traguardi raggiunti”.

Salva