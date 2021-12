Ragusa, Emanuele Caggia riconfermato segretario regionale ANNEU

Emanuele Caggia, direttore della Unità Operativa Semplice di Neurologia dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa è stato riconfermato segretario regionale dellAssociazione Nazionale Neurologia Emergenza Urgenza.

La notizia del rinnovo dell’incarico è arrivata direttamente dal Presidente e Vice Presidente ANEU, rispettivamente, prof. Pietro Cortelli e dott. Giuseppe Micieli.

Caggia resterà in carica per il biennio 2021 -2023.

«Il coordinamento regionale è stato affidato a Ragusa. Un ulteriore riconoscimento per la sanità iblea che continua a godere di alta considerazione a livello nazionale», ha commentato lo stesso Caggia.



Salva