Modica. Palazzo della Cultura: soldi e bellezza

Perché, ci si chiede, il Comune di Modica non dovrebbe cercare di ottenere dalle sue proprietà il massimo reddito possibile?

L’interrogativo appare in tutta la sua importanza solo che si rifletta sulla destinazione dei bassi del Palazzo della cultura dove, escluso quello destinato all’ufficio elettorale, l’ingresso della Società operaia e l’ufficio turistico si è in presenza di saracinesche e porte quasi costantemente chiuse, male utilizzate e che rendono brutta la facciata del Palazzo della cultura e la parte del Corso in cui insistono.

Stiamo parlando di locali assegnati ad associazioni culturali che potrebbero essere affittate, a prezzo di mercato, per attività commerciale con un duplice risultato: ricavare un reddito per le casse comunali e rendere più animato e più bello, grazie alle vetrine che tali esercizi appronterebbero, questo angolo di corso Umberto che è divenuto il cuore del salotto di Modica, grazie alla continua chiusura al traffico veicolare ed al recente allargamento del marciapiede.

Quale imprenditore rinuncerebbe mai ad un reddito di questo genere se è vero che, tra l’altro, tale soluzione non imporrebbe di sacrificare le esigenze delle associazioni culturali che adesso occupano tali locali quasi permanentemente chiuse potendo assegnare, vista la dimensione quantitativa della loro attività, uno dei locali a tutte le associazioni con un telefono comune, solo in ricezione, un armadio per ogni associazione e con un arredo ed apparecchiature necessarie per un utilizzo comune. Non vediamo difficoltà perché tali associazioni condividano i 30 giorni mensili per pianificare la loro attività. Qualora non fossero capaci di programmare fra loro gli eventi di ciascuna associazione crediamo che non meriterebbero neanche di avere assegnato il locale.

