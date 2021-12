Casi covid: situazione in leggero aumento in provincia

Risale leggermente il numero delle unità positive al Sars-cov 19 in provincia di Ragusa. I casi aumentano in molti comuni iblei tra cui Giarratana, dove sono 20 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio, dato che torna a destare preoccupazione in proporzione al numero dei residenti. Non si può dire lo stesso per Modica, dove, nonostante il numero dei bambini risultati positivi nelle ultime settimane, la situazione torna stabile e in lenta e progressiva diminuzione. A conti fatti la provincia di Ragusa registra 488 positivi di cui 471 in isolamento domiciliare, 11 ricoverati, 4 nella Rsa di Ragusa e 2 nella foresteria covid. Ecco i numeri dei casi noti di positività al Covid 19 attualmente in isolamento domiciliare, suddivisi per comune:

• Acate 15

• Chiaramonte G. 3

• Comiso 53

• Giarratana 20

• Ispica 10

• Modica 101

• Monterosso Almo 11

• Pozzallo 58

• Ragusa 155

• Santa Croce Camerina 5

• Scicli 9

• Vittoria 31

Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi decessi.

