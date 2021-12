Il Modica Calcio atteso dalla “Stracittadina” col Frigintini

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, atteso domenica pomeriggio dalla “stracittadina” con il Frigintini di Stefano Di Rosa in programma al “Pietro Scollo” di contrada Caitina.

Il tecnico rossoblù e il suo staff che in settimana ha fatto lavorare la squadra con la solita intensità, ha provato le diverse soluzioni da poter mettere in atto nel derby della Contea che sta attirando l’attenzione in città con la prospettiva di essere giocato (tempo permettendo) davanti a una bella cornice di pubblico.

Betta, domenica dovrà fare a meno di Natale Gatto che diffidato contro il Pro Ragusa ha subito il quinto cartellino giallo e la conseguente squalifica da parte del Giudice Sportivo. Da valutare anche le condizioni di Marco Basile (ex di turno nelle file modicane) che si sta riprendendo da un problema fisico, mentre altro sicuro assente sarà Simone Pitino che molto probabilmente tornerà a disposizione dopo la sosta di fine anno.

“Quella di domenica – spiega Giancarlo Betta – sarà una gara sicuramente diversa delle due di coppa Italia, dove il risultato dell’andata ci ha permesso di gestire la gara di ritorno. Domenica si tratta di una partita secca, dove dovremo mettere in atto altre strategie. Il Frigintini è una squadra tosta composta da gente molto attaccata alla maglia che riesce a mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Per noi – continua – aldilà delle difficoltà oggettive che incontreremo anche per via di un campo a cui non siamo meno abituati, il derby sarà un ulteriore tappa di crescita. Dovremo dimostrare di avere personalità e provare a imporre il nostro gioco con il massimo rispetto per il nostro avversario. Spero che sia una bella festa di sport – conclude – e di regalare a chi verrà ad assistere alla partita lo spettacolo sportivo che una città come Modica merita”.

La “Stracittadina” della Contea del “Pietro Scollo” avrà inizio alle 15 e sarà diretta dal signor Valerio Gambacurta della sezione AIA di Enna che si avvarrà della collaborazione di Andrea Triolo della sezione di Acireale e di Matteo Damantino della sezione di Catania.

