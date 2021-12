Amministrative a Chiaramonte, la Lega prende le distanze da Presti

La Lega di Chiaramonte Gulfi prende le distanze dalla posizione espressa dal consigliere comunale Giovanni Presti in merito al sostegno esternato per il candidato a sindaco Cutello. “Una posizione – spiega Federico Chinnici, commissario Lega Chiaramonte Gulfi -presa a titolo personale in quanto non coerente con le direttive della Lega a livello comunale, provinciale e regionale. In politica la coerenza è un valore non negoziabile dal quale non si può prescindere. La Lega di Chiaramonte si vuole distinguere anche per questo”.

