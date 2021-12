Il Frigintini prepara la stracittadina di domenica col Modica Calcio

Un clima di grande serenità ha contrassegnato la ripresa della preparazione dei rossoblù del Frigintini calcio. Una condizione che deriva dalle ultime tre gare che hanno visto il Frigintini sconfitto a Comiso (ricorderete con molte recriminazioni per il gol regolarissimo annullato nel finale) al termine di una gara giocata senza alcun timore, dalla vittoria sulla capolista Gela e dal pareggio ottenuto a Siracusa contro il Priolo Gargallo. Una ripresa particolare per la preparazione alla gara di domenica prossima al “Pietro Scollo” quando Pianese e compagni riceveranno la visita dei rossoblù del Modica calcio. Vigilia di derby, quindi, che i rossoblù di mister Stefano Di Rosa hanno iniziato a preparare fin da martedì sera, alla ripresa della preparazione alla quale ha partecipato anche il capitano Gigi Pianese rientrato in sede dopo avere dato l’ultimo saluto al suo caro papà deceduto improvvisamente nella sua abitazione campana. Al rientro di Pianese – che era assente nella gara con il Priolo- si aggiunge quello di Mohamed Noukri che ha scontato le due giornate di squalifica. Sono le due sole novità in vista del derby considerato che per gli altri infortunati il recupero difficilmente potrà essere completato e il riferimento riguarda Cristian Drago, Mattia Buscema, Carlo Sella e Raffaele Arrabito. Buon per il mister rossoblù che potrà schierare Gianmarco Galfo Galfo (un fresco ex) che a Siracusa ha disputato una buona gara, ma in contrapposizione dovrà valutare le condizioni di alcuni elementi della rosa che non stanno bene fisicamente. In particolare preoccupano le condizioni di Damiano Occhipinti che ha una microfattura ad un dito del piede e quelle di Salvatore Assenza uscito malconcio dall’ultima gara. Alcuni problemi, quindi, per l’allenatore rossoblù che se li porterà fino alla vigilia del match che sarà affrontato con l’obiettivo di fare bella figura nei confronti della vice capolista del girone. “Non abbiamo esigenze di fare punti a tutti i costi –afferma il presidente Salvatore Colombo- e siamo in una posizione di classifica che senza alcuni episodi penalizzanti sarebbe stata sicuramente più gratificante. La gara contro il Modica? I rapporti con i dirigenti e gli atleti sono ottimi e di collaborazione e quindi ci sono tutte le condizioni per disputare un match con spirito cavalleresco, di reciproco rispetto e con assoluta correttezza. Faremo in modo di offrire uno spettacolo calcistico di buon spessore ai tifosi che saranno presenti allo stadio”. I tagliandi per accedere allo stadio ed assistere alla gara sono già in prevendita presso gli esercizi commerciali solitamente utilizzati nel corso della corrente stagione.

