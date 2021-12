Pallamano: la KeyJey Ragusa batte in trasferta il Girgenti

Grande lavoro in trasferta della KeyJey Pallamano Ragusa che è riuscita, nella settima giornata del girone di andata del campionato nazionale di Serie A2, a conquistare il quinto successo stagionale e ad avvicinare ulteriormente la capolista Fondi che, adesso, può contare solo su due lunghezze di vantaggio. Il sette allenato da Mario Gulino ha imposto il proprio ritmo di gioco al palasport di San Cataldo imponendosi ai danni del Girgenti con il risultato di 39-32 (18-13 il primo tempo sempre per i ragusani). Al di là del risultato finale, non è stata una partita semplice perché i padroni di casa, con l’ultimo rinforzo, hanno davvero formato una squadra ancora più quadrata e hanno sempre tenuto botta nei confronti del sette ibleo. “Noi – spiegano dalla KeyJey – abbiamo, in qualche modo, dovuto fare gli straordinari perché, oltre all’assenza del terzino Canete, all’ultimo momento abbiamo dovuto fare i conti con due assenze, quelle dei pivot Ciavorella e di Causarano, entrambi per problemi fisici. Quindi, di fatto, abbiamo giocato senza pedine di ruolo ma possiamo affermare lo stesso che la determinazione dei nostri atleti è stata davvero entusiasmante. Siamo stati sempre sopra nel risultato e ogni qualvolta gli avversari hanno cercato di rialzare la testa, siamo stati bravi a ricacciarli indietro”. Da mettere in evidenza le 14 marcature di Ivan Rios Ruiz e gli undici goal segnati da Edorta Arkaitz Piriz Zurita. Soddisfatto coach Gulino per la risposta che il suo organico ha saputo dare pur a fronte di una partita che si presentava in maniera tutt’altro che agevole alla vigilia.

