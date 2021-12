Ragusa. Cerimonia di chiusura corso alfabetizzazione stranieri

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì e l’assessore allo sviluppo di comunità Giovanni Iacono sono intervenuti sabato scorso alla cerimonia di chiusura del VI Corso di alfabetizzazione per stranieri con indirizzo lavorativo organizzato dal coordinamento ADRA di Ragusa (Agenzia Avventista per lo Sviluppo e il Soccorso), in collaborazione con la Sycurvita Srls, azienda che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli amministratori comunali si sono complimentati con gli enti organizzatori del corso per essersi resi promotori di un’iniziativa utile all’inserimento nel mondo dei lavoro di stranieri a cui è stata data la possibilità di seguire oltre a dei corsi di alfabetizzazione, anche quelli per il conseguimento dell’attestato di HACCP, di addetto alla conduzione di carrelli industriali, di addetto antincendio.

“Ragusa è una città dell’accoglienza – hanno sottolineato il sindaco Cassì e l’assessore Iacono – che ha saputo dimostrare in più occasioni di sapersi aprire e tendere sempre la mano ai cittadini stranieri favorendo l’inserimento nel nostro tessuto sociale”.

Salva