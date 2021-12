Il cane gli attraversa la strada improvvisamente mentre con la sua moto da Scicli si stava recando a Modica. L’avventura di un giovane sciclitano finisce in ospedale. E’ accaduto sulla Sorda Scicli, in Contrada Spana, domenica scorsa, Per l’animale di grossa taglia, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, il motociclista ha riportato lievi contusioni. Sul posto la polizia locale.