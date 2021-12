Ragusa, fiaccolata in memoria di Andrea Mucciò

Andrea Muccio, giovane ragusano tragicamente scomparso le scorse settimane in Australia, verrà ricordato domenica 5 dicembre, alle ore 11, a Marina di Ragusa, con una fiaccolata che si terrà a bordo di alcune imbarcazioni nelle acque antistanti La Rotonda del Lungomare Andrea Doria.

La manifestazione è stata organizzata dai volontari del presidio della Protezione civile comunale di stanza al porto turistico in memoria di Andrea Muccio, che è stato per tanti anni un volontario assistente bagnanti.

L’Amministrazione comunale, con il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alla protezione civile Giovanni Iacono, sarà presente, alle ore 11, presso La Rotonda per ricordare il giovane ragusano scomparso.

