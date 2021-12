L’ultima Ordinanza del Presidente della Regione On. Musumeci, che impone, alla fine della quarantena, l’esecuzione del tampone molecolare (più sicuro), invece del tampone antigenico ai migranti, non può non essere condivisibile, afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, tant’è che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp Guidato dal Dott. Lauretta, ha sempre eseguito un rapido antigenico allo sbarco è un molecolare a fine quarantena.

