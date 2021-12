Crolla torre faro al Porto di Pozzallo. “Intervenga la Regione”

Crolla una delle torri faro della banchina commerciale del porto di Pozzallo. Il Comandante della Capitaneria di Porto emette Ordinanza, a tutela dell’incolumità di persone e veicoli transitanti nell’area portuale, che di fatto blocca le attività del porto mentre il sindaco Ammatuna chiede l’intervento della Regione per superare la problematica e attacca. “Alla corretta iniziativa della Capitaneria deve adesso seguire, con estrema celerità, l’intervento della Regione Sicilia per mettere in sicurezza l’area – dichiara il sindaco Roberto Ammatuna – e quindi se entro le prossime ore la Regione non interverrà per rendere di nuovo fruibili le aree portuali, non escludo gesti di protesta eclatante. Non era mai accaduto prima d’ora che il porto venisse bloccato – prosegue il primo cittadino di Pozzallo – e la Regione deve assumersi le proprie responsabilità. Il tempo delle parole e delle promesse è terminato – conclude il sindaco – e se non seguiranno con la massima tempestività i fatti, si potrà arrivare anche ad uno sciopero generale”.

