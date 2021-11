Ente Bilaterale artigianato. Costituiti gli organi provinciali.

Istituiti in provincia di Ragusa gli organi provinciali dell’E.B.A.S, l’ente bilaterale dell’artigianato: CBT e OPTA.

Alla presenza della Presidente e del Consiglio Direttivo dell’E.B.A.S Regionale, delle Organizzazioni Datoriali Regionali e Provinciali della CNA, Confartigianato, Casartigiani, C.L.A.A..I e delle Organizzazioni Sindacali Provinciali di CGIL CISL UIL sono stati istituiti gli organi provinciali.

Per il CBT di Ragusa sono stati designati come Coordinatori Francesco Maltese (CGIL) ed Angelo Raniolo (Confartigianato), come componenti Luca Gintili (CISL), Spadaccino Raffaele (UIL), Carmelo Caccamo (CNA), Giovanni Di Rosa (Casartigiani), Floridia Mario (C.L.A.A.I.).

Per l’OPTA di Ragusa sono stati designati come Coordinatori Francesco Maltese (CGIL) e Giuseppe Brullo (CNA), come componenti Giuseppe Veneziano (CISL), Lorenzo Spinello (UIL), Laura Pittera (Confartigianato).

La Bilateralità Artigiana è lo strumento efficace attraverso il quale vengono coniugate in maniera ottimale e condivisa le esigenze dei lavoratori e delle imprese.

In provincia di Ragusa sono già iscritte più di 650 imprese artigiane e i loro lavoratori che hanno beneficiato della cassa integrazione “covid”: un importante aiuto durante la pandemia.

In particolare tramite il CBT, il fondo bilaterale eroga prestazioni di welfare a sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie e finanziamenti a favore delle imprese; tramite l’OPTA, invece, si contribuisce alla promozione della prevenzione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Primo impegno assunto dal CBT sarà quello di programmare una serie di incontri con gli Enti preposti alla promozione e tutela del Lavoro, nonché con gli Ordini Professionali provinciali, per promuovere le potenzialità, per le imprese e di conseguenza per i lavoratori, della Bilateralità Artigiana.

L’OPRA si impegnerà, da subito, alla diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza, non con azioni discontinue o dettate dalle emergenze, ma con iniziative programmate che diano continuità all’azione di prevenzione, predisponendo la necessaria formazione per gli RLS Territoriali e le RSPP.

Infatti, lavorare insieme per la sicurezza, contribuisce, in maniera significativa, al miglioramento delle condizioni di lavoro e, pertanto, alla lotta contro gli infortuni e malattie professionali.

Salva