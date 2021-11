Accoltellamento a Vittoria. Scuderi: Serve azione straordinaria

“Un altro episodio gravissimo. Continua l’escalation di attività criminali a Vittoria. Tutto ciò è inammissibile, inaccettabile. Le forze dell’ordine sono chiamate a presidiare da subito e, soprattutto, in periodo notturno, tutto il territorio. Serve un’azione straordinaria per rispondere a questa recrudescenza”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Vittoria, Giuseppe Scuderi, dopo l’accoltellamento della scorsa notte in centro storico. A farne le spese un giovane che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per il profondo squarcio sul viso che ha richiesto diversi punti di sutura. “E’ un momento molto delicato – continua Scuderi – le parole, anche se necessarie, non servono più. Vittoria ha bisogno di risposte immediate, di accentuare i controlli. Sembra una sfida contro l’autorità costituita. No, tutto questo non serve a una città che deve ritrovare la propria strada. E certo non la ritroverà se ancora accadono di questi episodi”.

