Coordinamento Italia Viva Ragusa. Si affianca Paolo Pollicita

Dopo che già, la scorsa estate, era stata nominata la docente in pensione Angela Di Salvo in qualità di coordinatrice di Italia Viva per la città di Ragusa, ecco che, a quest’ultima si affiancherà, in qualità di coordinatore cittadino, Paolo Pollicita, dipendente in pensione del Libero consorzio comunale. “E’ un altro amico – affermano il componente del comitato nazionale, Salvo Liuzzo e la coordinatrice provinciale Marianna Buscema, che si sono spesi per portare a compimento questa operazione politica – che ci è stato sempre vicino e che adesso vuole responsabilizzare ancora di più la propria presenza in seno al nostro partito. Vogliamo finalizzare il nostro sforzo alla costruzione il più possibile sostenibile di Italia Viva sul nostro territorio. E per questo motivo abbiamo chiesto a tutti di metterci la faccia. Lo abbiamo fatto, di recente, con Vittoria. Lo stiamo facendo adesso, ancora di più, con Ragusa, condividendo il progetto politico del nostro leader Matteo Renzi oltre che le idee e i sogni degli amici di Italia Viva che intendono puntare su un partito liberal democratico riformista, che abbia una visione distante dai populismi di destra e di sinistra. Riteniamo che anche a Ragusa ci siano tutte le premesse per portare avanti un buon lavoro che possa essere da stimolo propositivo e da pungolo nei confronti dell’attuale amministrazione comunale”.

