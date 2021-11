Modica. Rotary presenta “L’ultimo lenzuolo bianco” di Bitani”

Verrà presentato sabato 27 novembre alle 18:30 presso la sala di Palazzo dei Mercedari di Modica il libro “L’ultimo lenzuolo bianco” di Farhad Bitani. Da guerriero islamista a dialogatore per la pace, attraverso questo libro, offre al mondo il vero volto dell’Afghanistan.

L’evento, organizzato dal Rotary Club di Modica, si inserisce all’interno della stagione di service culturale ed ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica, sulle tematiche attuali del medio-oriente, attraverso le parole di chi ha vissuto, sia da militare, che da rifugiato, le cruenti atmosfere afghane. Partner dell’iniziativa, la Fondazione Teatro Garibaldi, l’Assessorato alla cultura e la libreria Mondadori Bookstore. La presentazione sarà anche l’occasione per raccogliere fondi. Il ricavato della vendita del libro sarà infatti devoluto al programma EndPolio Now del Rotary International, volto a debellare la poliomielite attraverso la vaccinazione.

